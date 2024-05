Resta ferito sotto l’escavatore che manovrava su un pendio

Serio infortunio sul lavoro, ma fortunatamente, dai primi accertamenti sanitari, senza pericolo di vita per l’uomo coinvolto nell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di ieri, in località Metatino, nell’omonima azienda agricola, che si raggiunge con una strada sterrata, sulla destra, salendo lungo la provinciale che Castelnuovo porta al valico di Monteperpoli. L’uomo, P.R. di 58 anni, per cause ancora da stabilire, è rimasto intrappolato con le gambe sotto un piccolo escavatore che stava manovrando lungo un pendio, riportando diversi traumi, ma è rimasto sempre cosciente fin dalle prime fasi dell’intervento di salvataggio ed è stato poi condotto in codice rosso, con l’elisoccorso Pegaso, all’ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul posto immediatamente si è portata un’ambulanza del 118 di Castelnuovo con un medico a bordo. I vigili del fuoco hanno recuperato e messo in sicurezza l’uomo che stava lavorando con il mini escavatore e lo hanno condotto, adagiato su una barella Toboga, sulla strada dove era in attesa l’ Ambulanza del 118 di Castelnuovo, con il personale sanitario. L’elisoccorso Pegaso, non potendo atterrare nelle vicinanze per la presenza di diverse linee elettriche, ha atteso l’ambulanza con il ferito all’elisuperficie di Orto Murato di Castelnuovo, che si trova a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, partendo poi subito alla volta dell’ospedale pisano di Cisanello.

Il ferito P.R. stava lavorando su un proprio terreno agricolo, dove da alcuni anni ha dato vita ad un’azienda agricola che in breve tempo si è affermata dal punto di vista commerciale, riscotendo il consenso di numerosi clienti. Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti carabinieri di Castelnuovo e quindi attivati gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) dell’Asl.

Dino Magistrelli