Regimazione idraulica. Ok progetto di fattibilità

Approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di regimazione idraulica e di consolidamento di un tratto di via della Chiesa a Gragnano. E’ urgente intervenire. In passato vi sono state esondazioni e allagamenti, con notevoli difficoltà per i residenti. Il corso d’acqua che scorre in zona, in corrispondenza di un tratto di viabilità comunale denominato via della Chiesa, allo stato attuale, presenta una scarsa manutenzione, con una crescita di vegetazione arbustiva ed arborea all’interno dell’alveo che in alcuni punti ha ristretto la sezione e induce fenomeni localizzati di erosione spondale e restringimento. L’amministrazione civica intende porre in essere un intervento di regimazione idraulica e consolidamento, volti a ripristinare lo stato dei luoghi. L’investimento è di 150 mila euro.

Ma. Ste.