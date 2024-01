Raffica di podi al “Carrara Indoor“

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno per l’Atletica Virtus. Gli atleti biancocelesti hanno infatti partecipato al Meeting Carrara Indoor dove sono arrivate grandi soddisfazioni ed ottimi risultati. Sabato per gli uomini, Mattia Paterni ha ottenuto il primo posto nei 50 ostacoli categoria Promesse, ma sono arrivate anche le ottime prove di Simone Melani, sesto nei 50 ostacoli Allievi e di Leonardo Pierotti, Simone Melani, Gabriele Giannotti, Carlo Bresciani e Mattia Andreazzoli nei 50 metri. Per le donne, importante risultato per Alice Albiani e Veronica Landucci, prime e seconde sul podio nei 50 ostacoli Allieve; è arrivato invece il bronzo per Aurora Massaglia sui 50 metri e una prova convincente per Bianca Pellini.

Domenica è arrivato il titolo di campionessa toscana Promesse dei 3000 metri per Carolina Fraquelli che, con il tempo di 10’20“73, si è confermata una certezza nel mezzofondo conquistando il primo posto in Toscana. Tante soddisfazioni anche dai 200 metri maschili con il quarto posto di Mattia Andreazzoli, primo nella categoria Promesse, il settimo di Sebastiano Rabboni, bronzo nella categoria Juniores e l’11° di Filippo Tarabori, quarto tra gli Allievi. Nella gara 400 Allieve primo posto per Matilde Nannini che ha portato a termine un’ottima gara, mentre nei 200 metri quarto posto, e secondo tra le Allieve, per Pathirannahe Rajapaksha. Nel peso Allievi quinta posizione per Braian Doga. Da segnalare l’ottimo esordio dell’ultimo arrivato in casa Virtus Augusto Orsi che, pur essendo un siepista, si è messo in grande evidenza negli 800 metri piazzandosi al quarto posto assoluto e al secondo tra gli Allievi, con l’altro portacolori biancoceleste Riccardo Pintus arrivato al quinto posto e primo tra le Promesse.

Nella corsa su strada, alla 49ª Maratonina della Befana, Tomas Tei ha conquistato il primo posto, Paolo Marsili il quinto. Hanno partecipato anche Sebastiano Simonetti, Simone Orsucci, Fabrizio Pratali, Emma Puccetti, Fabio Pizzo, Irene Giambastiani e Gioia Ferretti facendo tutti un’ottima gara.

Alessia Lombardi