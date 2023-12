“Racconti di carta 2024“. Vince la 3F del Passaglia

Sostenibilità, riuso creativo, fantasia, responsabilità e futuro. C’è tutto questo nella realizzazione del calendario “Racconti di carta“ 2024: il progetto realizzato, anche per questo anno, con la collaborazione del Liceo Artistico Passaglia di Lucca per le aziende del Gruppo Paper Board Alliance che sul territorio comprende le aziende icP e Tecno Paper.

Il progetto, accolto con grande interesse dagli studenti, ha come obiettivo quello di rendere i giovani sempre più attenti a ridurre gli sprechi, non solo immaginando una nuova vita per tutto ciò che inizialmente può essere considerato uno scarto, ma anche imparando a trasformarlo in uno strumento per esprimere la propria vena artistica.

A partecipare sono state diverse classi dell’istituto: la 3° E e la 3° F a indirizzo audiovisivo e multimediale, la la 3°D a indirizzo architettura e la 5° B e C a indirizzo figurativo che hanno sviluppato il progetto coordinati dai docenti Nadia Cozzi, Consuelo Matteucci, Simona Nacci e Simone Caldognetto. Il lavoro da presentare consisteva nella realizzazione di tredici immagini che riprendessero il mondo delle fiabe, riprodotte esclusivamente mediante l’utilizzo di carta riciclata e corredate da un titolo pertinente.

Una grande opportunità che si è conclusa con la premiazione di giovedì 20 dicembre della classe 3°F (nella foto) per il calendario, realizzato con particolare creatività, estro, originalità e inventiva. La classe ha ricevuto un buono da spendere per l’acquisto di materiale scolastico. A consegnarlo sono stati Roberto Severini, Sales Director e Sonia Bernicchi, International Sales Manager, del Gruppo Paper Board Alliance. Questi i premi. Gennaio: La regina delle nevi - The Snow Queen, di Francesco Sirio Bertuccelli e Massimo Pierini; Febbraio: La bella addormentata - Sleeping Beauty, di Asia Madda e Emi Scatena; Marzo: Pollicino - Little Thumb, di Nathaniel Sena; Aprile: Biancaneve – Snow White, di Andrea Puccioni e Ludovica Sodini; Maggio: Cappuccetto rosso - Little Red riding hood, di Matteo Giusti e Niccolò Lupi; Giugno: I tre porcellini - The Three Little Pigs, di Saida Casotti e Francesca Gemignani; Luglio: La Sirenetta - The Little Mermaid, di Giulia Grifoni; Agosto: Raperonzolo – Rapunzel, di Diego Feira Chios e Calabrese Giona; Settembre: Il brutto anatroccolo - The Ugly Duckling, di Martina di Cesare e Eleonora Stella; Ottobre: Hansel e Gretel - Hansel e Gretel, di Filippo Stroscio, Giada Lo Bue e Amanda Mencarini; Novembre: Cenerentola – Cinderella, di Sofia Giusti e Emmanuel Benvenuti; Dicembre: Lo Schiaccianoci - The Nutcracker di Elia Bondi e Chiara Giannino.