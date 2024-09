Punto di primo soccorso: "Consani si sarebbe dovuto informare da noi"

La risposta del Comitato Ambiente Diecimo "No Antenne" al presidente della Croce Rossa comitato Bagni di Lucca Nicola Consani non si è fatta attendere. "In merito alle dichiarazioni sul Punto di Primo soccorso del presidente della Croce Rossa - spiega il comitato - , ci teniamo a fare chiarezza perché amiamo la trasparenza. Consani se avesse partecipato agli eventi, se si fosse meglio informato anche con noi o fosse venuto al Consiglio comunale straordinario aperto tenutosi a Borgo a Mozzano, saprebbe che stiamo facendo una “battaglia“ per tutti i cittadini della Val Pedogna, della Garfagnana, della MediaValle e della Val di Lima".

"La visione di un territorio più sicuro non è solo la sua - prosegue il comitato - e proprio in un territorio così ampio, come lui stesso ha affermato, con tempi di percorrenza tra i più lunghi della Toscana i rischi di rimanere senza un’adeguata assistenza sanitaria sono maggiori. Il bicchiere va guardato “mezzo pieno e mezzo vuoto“ perché non sempre le ambulanze sono tutte disponibili e per chi abita a Montefegatesi la sicurezza di avere un pronto intervento si riduce se il PPS è lontano e/o in assenza di medici la cui formazione, non vogliamo mancare di rispetto, garantisce molta più tempestività nell’intervenire rispetto ad altre figure. Se Consani si fosse messo in contatto con noi - conclude il comitato - avrebbe ottenuto chiarimenti esaustivi su ciò che il Comitato sta facendo e la lotta che sta portando avanti".

Intanto i consiglieri del gruppo di opposizione "Si Cambia" di Borgo a Mozzano, trascorso oltre un mese dal Consiglio comunale aperto, avente per oggetto il ripristino del Punto di Primo Soccorso, hanno deciso autonomamente di richiedere un incontro all’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini. "Anche a seguito del documento con oggetto la risposta dell’Asl che evidenzia informazioni discordanti con quanto ci era stato detto fino ad ora dalle Istituzioni e non avendo ricevuto in merito risposte dal sindaco - spiegano i consiglieri di minoranza - , abbiamo chiesto l’incontro con il dottor Bezzini al fine di individuare la possibilità di una soluzione idonea connessa al ripristino del Punto di Primo Soccorso a Borgo a Mozzano che rappresenta un buon punto di riferimento per la cittadinanza e un ottimo filtro per gli accessi al Pronto Soccorso ospedaliero".

Marco Nicoli