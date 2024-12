Pronto Intervento e Pronto Dottore. I due servizi partiranno a gennaio

Era stata una delle prime proposte lanciate in campagna elettorale e, a domanda precisa, l’aveva indicata come la prima iniziativa che avrebbe realizzato una volta eletto sindaco. A quasi sei mesi dall’insediamento di Giordano Del Chiaro c’è attesa per "Pronto Intervento" e "Pronto Dottore", i due servizi annunciati dal sindaco di Capannori. Adesso c’è la data in cui diventeranno realtà. Partiranno a metà gennaio.

Il primo è un sostegno immediato nelle fasce orarie oggi scoperte, come le ore serali e notturne e i fine settimana, per risolvere le situazioni di criticità che possono crearsi senza dover aspettare i tempi classici della burocrazia. Ad esempio potrà affiancare la Protezione civile in caso di linee elettriche che saltano per il maltempo. Quante volte, a causa di un super lavoro delle ditte incaricate o per l’elevato numero di interventi da svolgere, famiglie intere sono rimaste senza luce per giorni, soprattutto in caso di forte vento.

Questo servizio servirà proprio per coniugare una maggiore tempestività nel ripristino di certe situazioni ed alleviare l’onere dei tecnici specializzati e incaricati dagli Enti preposti che, ovviamente, seguiranno gli interventi più difficili. Collaboreranno, ma non si sostituiranno a loro.

Un servizio che andrà ad intersecarsi con il cantoniere di paese. La seconda proposta, quella del "Pronto Dottore", in collaborazione con la Asl, coinvolgerà le associazioni del territorio e medici specialisti e di base in pensione. Il Comune realizzerà degli ambulatori medici a cui i cittadini potranno rivolgersi per una visita oppure un controllo, in modo gratuito e magari anticipando le corpose liste di attesa. Due servizi che possono rappresentare un aiuto concreto. Con il pronto intervento si può arrivare a risolvere, con la forza delle varie figure e competenze comunali, piccole o grandi emergenze che altrimenti dovrebbero aspettare di essere risolte da altri Enti.

Con il Pronto Dottore si può ovviare ad un problema sempre crescente: quello dell’aumento delle persone che rinunciano a curarsi per una questione di reddito. Del resto era stato scelto per la campagna elettorale lo slogan "Puoi contarci, Capannori", in una specie di patto con i capannoresi, con la comunità tutta, con il territorio. Tra qualche settimana sarà tutto pronto.

