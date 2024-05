Progetti speciali per la Croce Rossa

Presso la sala corsi della CRI di Bagni di Lucca si è tenuto un incontro con il garante delle disabilità dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio, Giovanni Alberigi, presente anche una rappresentante delle famiglie con figli con disabilita. È stato un positivo scambio di idee ed anche l’occasione da parte di CRI di comunicare tutti i suoi progetti legati ai temi dell’inclusione sociale e della lotta alle barriere architettoniche, dalla attività con le Joëlette per far vivere a tutti un territorio senza barriere ai progetti di art therapy e pet therapy. A proposito di progetti nuovi, CRI ha reso noto che presto partirà anche il progetto Joëlette Kid rivolta a bambini più piccoli. Verrà anche organizzato un apposito corso di formazione sia sull’utilizzo di questo strumento, sia sul come interagire tra i vari soggetti coinvolti, con anche psicologa e fisioterapista volontari. "È stata alla fine una bella chiacchierata – dice il vice presidente della Croce Rossa e responsabile dei giovani Nicola Consani - dove sono stati analizzati i bisogni del territorio, le sue difficoltà ed è stata concordata l’importanza di fare rete tra volontariato, istituzioni ed altre realtà coinvolte nell’affrontare le tematiche della disabilità. Il garante Giovanni Alberigi si è dimostrato sensibile e disponibile a collaborare". La CRI ha da subito messo a disposizione il proprio impegno per realizzare insieme progetti per la ricerca di contributi ed anche per garantire l’indipendenza abitativa ai ragazzi con disabilità, mettendo a disposizione in tal senso le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie professionalità.

M.N.