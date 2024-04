Pro Loco Coreglia: nuovo direttivo. Tra le priorità, creare un InfoPoint

Rinnovato in queste ore il direttivo della Pro Loco Coreglia, attiva nel territorio comunale di Coreglia Anteminelli con iniziative volte alla promozione turistica e sociale, oltre che alla valorizzazione e difesa dell’ambiente. L’assemblea, molto partecipata e ricca di spunti e novità programmatiche, si è svolta a Ghivizzano e ha decretato i volti che per i prossimi quattro anni svolgeranno le funzioni primarie nell’associazione di promozione sociale. Votati all’unanimità il presidente uscente Fulvio Mandriota, Andrea Marchetti, Gianfranco Canal, l’artista Pepper Pepper, Vanessa Nannini, Andrea Giulianetti, Sonia Saisi, Tania Verona e Lorena Rigali. Rimandata alla prossima riunione l’elezione di presidente e vice, come altre cariche apicali previste dallo statuto dell’Associazione.

Mandriota, al termine delle votazioni e dopo aver ringraziato tutti i presenti per la costante partecipazione alla vita associativa, ha rilanciato la necessità di definire con l’amministrazione comunale la questione della nuova sede istituzionale, anche alla luce della disponibilità dimostrata dal sindaco Marco Remaschi, deciso a farsi carico della soluzione del problema, non ritenuto ancora prorogabile. La stessa assemblea ha poi evidenziato la necessità di dover creare un InfoPoint Turistico, così come previsto dalle direttive regionali, in vista dell’imminente inizio della stagione turistica.

Fio. Co.