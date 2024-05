Lucca: Buchignani conferma nuovo progetto per terminal bus nell'ex scalo merci

Terminal bus nell’ex scalo merci, secondo Buchignani, stavolta, siamo sulla strada giusta: "Abbiamo comunicato a Fs che non eravamo più interessati a comprare, come aveva deciso di fare l’amministrazione Tambellini, e abbiamo scoperto che una parte dell’area inserita nel progetto non era nemmeno in vendita. A questo punto abbiamo riformulato la scheda normativa in modo diverso e Fs ci ha prodotto un masterplan di quello che vorrebbe fare nella loro parte e della parte che ci darebbero per il parcheggio e che ora è all’esame degli uffici".