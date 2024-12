Prima settimana di gennaio. Il programma

Prosegue la stagione artistica di Artè promossa dall’amministrazione Del Chiaro (in foto l’assessora Claudia Berti) con la direzione artistica della compagnia Ifprana. Di seguito il calendario della prima settimana di gennaio con spettacoli, incontri e cinema. Per quanto riguarda gli spettacoli, si inizia sabato 4 gennaio ore 21 con ‘Meglio di no’, il mediaracconto di e con Maurizio Menconi. Per gli incontri, invece, sabato 4 ore 18 ‘Il buono, il brutto, il cattivo’, dialogo sull’origine creativa dei fumetti con Emanuele Vietina, Simone Bianchi, Giorgio Giusfredi, coordina Marco Brinzi. Infine, al cinema l’1 gennaio, alle ore 17 ‘Oceania 2’; venerdì 3 gennaio ore 21 ‘Le occasioni dell’amore’; domenica 5 e lunedì 6 gennaio ore 16 e 18.30 ‘Mufasa’; domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio ore 21 ‘Una notte a New York’. Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro per ragazzi fino a 11 anni e over 65.