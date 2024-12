Politiche sociali per il 2025. Accordo Comune-sindacati. Spese, affitti e contributi

L’amministrazione comunale di Barga, insieme alle sigle sindacali, ha firmato l’accordo sulle politiche sociali per il 2025 con in particolare le misure tese a garantire la difesa del potere di acquisto a favore degli anziani e delle famiglie a basso reddito in ordine alla determinazione delle tariffe. Il confronto si è svolto nei giorni scorsi con la partecipazione per il comune di Barga della sindaca Caterina Campani, dell’assessore al bilancio Beatrice Balducci e dell’assessore alle politiche sociali Maresa Andreotti ed entrambe le parti esprimono soddisfazione per aver siglato l’accordo anche per 2025 nel pieno spirito di collaborazione e interesse verso le famiglie e le fasce più deboli. Per i sindacati erano presenti i rappresentanti dei Sindacati Confederali CGIL-CISL-UIL e dei pensionati SPI – FNP e UILP . Insieme è stato sottoscritto un protocollo d’intesa. Non prima però del riconoscimento dell’importanza e l’utilità, per entrambe le parti del metodo del confronto preventivo sui temi più rilevanti del bilancio comunale e dello stato sociale locale. In questo contesto un ampio confronto è stato sviluppato rispetto alle principali tematiche sia in rapporto al bilancio assestato del 2024 che a quello preventivo del 2025.

L’accordo – L’Amministrazione assume, anche in considerazione della difficoltà di valutare l’andamento di alcuni servizi quali i ricoveri in RSA e/o in strutture minorili, l’impegno a rendere disponibili nel corso della gestione, per il sostegno dei vari interventi nel sociale, le somme eventualmente necessarie con priorità rispetto ad altri settori. Per il 2024 la spesa impegnata a bilancio è stata, ad oggi, di euro 206.000 e la stessa viene confermata.

Anche per i canoni di affitto continua l’intervento dell’Amministrazione per l’erogazione dei contributi dei fondi regionali; nell’anno 2024 è stato redatto il bando ordinario. Gli ammessi alla graduatoria quest’anno sono 25 nuclei. L’importo stanziato liquidabile per il contributo ordinario per canone di locazione per il 2024 è pari a 6.734,00 €, di cui € 2.734,00 stanziati dalla Regione Toscana, e € 4.000,00 messi a disposizione dal comune di Barga. Per l’anno 2025 l’Amministrazione si impegna nuovamente a mantenere la cifra relativa alla spesa. Tra gli altri punti dell’accordo, il comune si impegna a destinare almeno l’80% dei proventi derivanti dalla compartecipazione alla lotta all’evasione tributaria, all’attività sociale, rispondendo ai bisogni del territorio e impegnandosi ad un rafforzamento della sanità territoriale.

Luca Galeotti