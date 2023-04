Più controllo sul territorio Si potenzia l’orario serale e notturno della municipale

Incremento dell’orario di servizio serale e notturno e potenziamento dell’organico. Sono le novità per la polizia municipale della cittadina del Tau. Queste le linee guida del progetto "Altopascio 2023, un paese da vivere", che prevede, come ogni anno, l’estensione dell’orario della Polizia Municipale per coprire maggiormente le fasce serali notturne, soprattutto in previsione della stagione estiva con molti eventi.

Il progetto è stato approvato nei giorni scorsi dalla giunta D’Ambrosio e ha come obiettivo la volontà di aumentare la percezione di sicurezza e vivibilità sul territorio comunale, garantendo una presenza più capillare dei vigili urbani. Saranno istituiti turni seralinotturni a potenziamento dell’attività di controllo da parte della polizia locale. Verranno inoltre predisposti turni settimanali a partire dal mese di luglio fino alla fine dell’anno a seconda delle specifiche esigenze. Specialmente in concomitanza con gli eventi estivi, le sagre delle frazioni ad esempio, ma non solo. Tutto finalizzato alla sicurezza urbana e alla prevenzione e al monitoraggio delle violazioni al Codice della Strada.

"Ci avviciniamo sempre più alla bella stagione, con molte occasioni per stare insieme e divertirsi - commenta il sindaco Sara D’Ambrosio - per questo bisogna prevedere una presenza ancora più capillare delle forze dell’ordine. Ci saranno più agenti in servizio nelle ore notturne, così da garantire sicurezza ai cittadini, intervenire in caso di necessità, prevenire problemi o situazioni spiacevoli. Come ho sempre detto: la sicurezza è un diritto, per tutti. In questo senso la collaborazione tra forze dell’ordine e gli interventi coordinati della polizia municipale, che ringrazio, sono importanti e necessari. Accanto a questo crediamo molto come amministrazione comunale nella vivibilità dei nostri territori: spazi pubblici vissuti e frequentati da tante persone sono luoghi sicuri di per sé, deterrente naturale ai malintenzionati. Per questo investiamo molte risorse nella riqualificazione e nella rigenerazione e nel decoro cittadino di centro e frazioni, per dare alla comunità spazi curati e accessibili, dove sia possibile stare insieme".

Ma c’è un’altra buona notizia: sempre sul fronte Polizia Municipale, l’amministrazione comunale vuole accrescere anche l’organico (come spiega a lato l’assessore Toci, ndr). I vigili urbani erano 16 quando Altopascio contava novemila abitanti, adesso sono la metà con 16mila residenti.

Massimo Stefanini