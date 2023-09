Piazza Santa Maria, multe beffa. "Chi usa l’app non riesce a pagare la sosta fino alle 24"

Lucca, 23 settembre 2023 - Non piace molto agli automobilisti la novità del prolungamento della sosta a pagamento dalle 20 fino alla mezzanotte introdotta nel week end nella zona di Porta Santa Maria. Fino al 1 ottobre, infatti, l’orario dei parcheggi blu di piazza Santa Maria, piazzale Martiri della Libertà, viale Carlo Del Prete e Borgo Giannotti è stato prolungato con una tariffa di 1,50 euro alla prima ora, fino a un massimo di 3,50 euro per tutta la serata. Il tutto per garantire il servizio gratuito di navette che collegano ininterrottamente dalle 20 alle 24 il parcheggio Palatucci con piazza Santa Maria.

Il guaio è che molti turisti italiani e soprattutto stranieri non ne sono al corrente e se pagano con un’app dal cellulare rischiano anche la multa-beffa.

"E’ una situazione incresciosa – sottolinea Roberto Calabrò, responsabile di alcune strutture ricettive nel centro storico – perché i turisti vengono multati. Ho mandato degli ospiti americani di origine italiana a parcheggiare l’auto a noleggio. Hanno lasciato l’auto in piazza Santa Maria e pagato con l’app fino alle 20, visto che non dava loro la possibilità di pagare oltre l’orario standard. IO ho detto che era ok. Ebbene, hanno preso una multa alle ore 21.09. Dopo aver chiamato la Polizia Municipale, dato che la Metro ha gli uffici chiusi fino a lunedì, sono riuscito a parlare con qualcuno".

"La Municipale – aggiunge Calabrò – mi ha spiegato la nuova ordinanza che fa pagare anche dalle 20 alle 24, ma i cartelli sono carenti e in italiano, mentre l’app non prevede il pagamento prolungato. Mi hanno invitato a chiamare la Metro per fare ricorso, ma ho preferito pagare io la multa per non far fare questa brutta figura alla città. L’iniziativa può anche essere giusta, ma va comunicata meglio. In generale vanno tarati meglio i servizi per i turisti".

P.Pac.