Piace il centravanti Ongaro. Difesa, nel mirino c’è Fusco

Il "tormentone" sulla… cordata di imprenditori che dovrebbe acquistare la Lucchese si arricchisce di un nuovo capitolo. Rimandata al mittente la proposta americana, sembra che sia stata accantonata anche la pista che portava dalle parti di Ragusa, mentre in pole position sarebbe rimasta la "cordata" che fa capo ad un gruppo di imprenditori campani. Ma al momento nessuno sa chi sono, che attività hanno, che idee hanno sulla Lucchese. Bocche ovviamente cucite nel quartier generale del gruppo Bulgarella a Pisa.

L’impressione è che la trattativa sia bene avviata e che potrebbe concludersi nel giro di una quindicina di giorni, o forse prima. Nel frattempo continua a lavorare il direttore sportivo Claudio Ferrarese, il cui compito è oggettivamente molto complicato, dal momento che deve muoversi senza avere risorse economiche da spendere. Ed allora è chiaro che Ferrarese dovrà sperare in qualche cambio, o in qualche prestito da parte di squadre di serie A come potrebbe essere il Bologna per Naim Byar, centrocampista franco marocchino di 19 anni, uno dei punti di forza della Primavera felsinea. Il giovanotto sostituirebbe nel ruolo Djibril passato al Picerno.

Per la verità il diesse rossonero ha chiesto al Bologna anche il difensore centrale Motolese, lo scorso anno nell’Olbia, ma se ne riparlerà nell’ultima settimana di mercato. Intanto il diesse rossonero sta monitorando il mercato dei portieri, nell’ipotesi che possa verificarsi il ritorno di Palmisani al Frosinone (venerdì il numero 1 salterà la sfida contro la Spal perché squalificato). Ovviamente al suo posto giocherà Coletta, poi più avanti si vedrà.

E sempre per quanto riguardano le uscite, Giacchino e Leone dovrebbero andare in prestito in serie D, con il difensore Cartano che è stato richiesto dal Siena. Di pari passo Ferrarese sta lavorando anche per provare a rinforzare la squadra, perché l’obiettivo è naturalmente quello di mantenere la categoria. I rinforzi dovrebbero arrivare in difesa e in attacco. Detto di Motolese, che potrebbe arrivare tra due settimane, radio mercato dice che la Lucchese avrebbe fatto un pensierino sul difensore centrale Francesco Fusco, ventiseienne di Castellamare di Stabia, in forza al Sorrento, dove nel corso di tre stagioni (una in serie D e le ultime due in serie C), ha giocato più di 40 partite (15 in questo scorcio di campionato).

Per quanto riguarda l’attaccante, piace il ventiseienne canadese Easton Ongaro del Novara, che in questa stagione di serie C (girone A) ha collezionato 20 gettoni di presenza e realizzato 4 reti. Il giovanotto, 198 centimetri di altezza, prima di arrivare a Novara ha giocato la maggior parte della carriera tra Canada e Stati Uniti.

La squadra, infine, ha ripreso la preparazione in vista della sfida-salvezza di venerdì sera contro la Spal, che in virtù del pari in rimonta e in dieci uomini con il Perugia si è portata a quota 20, un punto in più della Lucchese.

Emiliano Pellegrini