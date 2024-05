Patrimonio culturale e digitalizzazione. Studio Imt su Garfagnana e Mediavalle

La Scuola Imt Alti Studi pone al centro della sua attività due progetti che riguardano la Mediavalle e la Garfagnana per il patrimonio culturale e la digitalizzazione. Si tratta del progetto “Borghi, paesi, aree interne: infrastrutture, sostenibilità e qualità della vita” che prende ad oggetto la Garfagnana e la Media Valle del Serchio dal punto di vista del patrimonio culturale e del progetto “Rinascita dei borghi - Per il rilancio delle aree marginali e lo sviluppo di poli di attrattività” che si focalizza sulla digitalizzazione delle imprese a livello nazionale, con un focus sulla Garfagnana e la Media Valle del Serchio.

"Entrambi i progetti - scrivono da Imt - vogliono essere strumenti e soluzioni concrete per decisori politici, amministrazioni locali, istituzioni e aziende; l’obiettivo è infatti quello di offrire strumenti di intervento utili a favorire lo sviluppo delle aree decentrate e marginali del Paese, uniche per bellezza paesaggistica e ricchezza storico-culturale, rendendole attrattive per gli investimenti privati, scelte abitative e imprenditoriali".

Il progetto “Borghi, paesi, aree interne: infrastrutture, sostenibilità e qualità della vita” è finanziato nell’ambito della “Programmazione Triennale 2021-2023 promossa e co-finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, realizzato in collaborazione con il GSSI dell’Aquila, i cui risultati saranno presentati domani a Castelnuovo.

"La ricerca - prosegue la nota - ha avuto come obiettivo l’analisi del livello di connettività e accessibilità nelle aree interne; la Scuola IMT e il GSSI si sono occupati rispettivamente del territorio della Valle del Serchio (Garfagnana e Mediavalle) e della Valle Subequana in Abruzzo". Si legge ancora: "Tra gli esiti della ricerca - commenta la ricercatrice Elisa Bernard - risulta di grande interesse il ruolo che la cura corale del patrimonio culturale può giocare nel creare comunità e nel rafforzare l’identificazione con il territorio e la coscienza di luogo".

Il progetto “Rinascita dei borghi - Per il rilancio delle aree marginali e lo sviluppo di poli di attrattività” è invece realizzato nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per lo Sviluppo dei Territori”. La Scuola IMT si è occupata delle tematiche delle infrastrutture immateriali e della sicurezza delle reti e allo stato della digitalizzazione delle imprese in Italia. In collaborazione con ricercatori della London School of Economics, Sapienza Università di Roma e Politecnico di Torino, ha affrontato il problema della definizione giuridica di “borgo” e della creazione di un metodo per implementarla sul territorio nazionale.

Emerge come il grado di digitalizzazione delle imprese della Garfagnana è un aspetto su cui porre l’attenzione attraverso interventi migliorativi ."Questo dato - commenta Fabio Pinelli, professore di

informatica alla Scuola IMT - è una fotografia della situazione attuale; sicuramente un consolidamento delle infrastrutture digitali e un’alfabetizzazione alla digitalizzazione per queste imprese potrebbe avere effetti positivi sul territorio e sulle imprese stesse".