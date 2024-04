Paradossi stasera all’Astra presenta il film

Nell’ambito degli Special Event, arriva a Lucca il film opera prima alla regia di Neri Marcorè “Zamora”, di cui è protagonista insieme all’attore lucchese Alberto Paradossi. E sarà proprio il nostro concittadino a incontrare il pubblico in sala alla proiezione di stasera alle 19.45 al cinema Astra, insieme ad un altro protagonista del film Walter Leonardi. Al termine della proiezione saranno in sala per dibattere sul film, rispondendo alle curiosità del pubblico e parlando non solo della commedia che hanno interpretato ma un incontro sui temi del cinema in senso più ampio. L’appuntamento con Alberto Paradossi e Walter Leonardi è al termine del film. Prevendite online su www.luccacinema.it.