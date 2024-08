Pace e amore in musica . Il concerto dei bambini

Anche quest’anno l’Associazione "Don Franco Baroni" vuole portare un messaggio di pace, amore e solidarietà partendo dai bambini. L’appuntamento musicale e canoro è in programma martedì 3 settembre, alle ore 21.15, nel chiostro Santa Caterina del Real Collegio.

"Riteniamo indispensabile educare ai valori della pace e del rispetto fin da piccoli – spiega Emanuela Gennai (in foto), ideatrice dell’evento – perché i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, per questo vogliamo sostenere il loro cammino per rendere migliore il loro e il nostro futuro".

Saranno proprio i giovanissimi artisti a portare dei messaggi di pace e solidarietà attraverso il canto, la musica e la recitazione. Si esibiranno bambini che fanno parte di eccellenti scuole di musica: la “Lym Academy” di Lucca, la “Scuola Civica” di Castelnuovo di Garfagnana, l’Associazione “Palestra Musicale” di San Giuliano Terme.

A cento anni dalla morte di Giacomo Puccini ci sarà anche un tributo al maestro, con i bambini del Coro di voci bianche “I cantori di Burlamacco”, diretti da Susanna Altemura. Ospiti della serata Minnie e Topolino, dell’Associazione “Acchiappasogni” di Lucca. Evento ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.