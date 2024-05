Oscar italiano del Cicloturismo. Le premiazioni sabato in città

Sono stati gli assessori al turismo di Lucca (Remo Santini) e Viareggio (Alessandro Meciani) insieme al vicepresidente vicario della Camera di Commercio Rodolfo Pasquini e alla presidente del Boccherini Maria Talarico, a presentare la nona edizione dell’Oscar italiano del Cicloturismo che approderà tra Viareggio e Lucca venerdì e sabato.

Il Green Road Award 2024 farà tappa sabato a Lucca per proclamare i vincitori, ovvero le “vie verdi“ delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote con servizi mirati al turismo lento. Lucca e Viareggio sono state scelte come teatro dell’evento in quanto vincitrici dell’Oscar grazie alla ciclopedonale intitolata a Puccini. “Un’ altra importante occasione di ribalta nazionale e oltre, con gli inviati delle principali testate giornalistiche ospiti in città – ha sottolineato l’assessore Santini – . Una vetrina perfetta per promuovere il turismo lento, verde, nel nome di Puccini visto che lungo la cicabile ci sono ben 15 tappe in cui, attraverso il QR Code, si potranno ascoltare le arie del grande compositore. La nostra mission, in questo caso legata a doppio filo con gli stessi intenti del Comune di Viareggio, è quella di aumentare il tempo di soggiorno dei turisti nella nostra città“.

“Tutto iniziò un anno fa quando una mattina mi trovai cinque chiamate dell’assessore Santini – ha detto scherzosamente l’assessore Meciani –. Mi comunicava che avevamo vinto l’Oscar del Cicloturismo italiano. Andammo a Cesena e da quel momento è seguito un anno di intenso lavoro per mettere a punto gli obiettivi nel percorso “dalle Mura al Mare“ che, nel nome del cicloturismo in particolare, lega i nostri territori“. Soddisfatto Rodolfo Pasquini che ha tenuto a sottolineare quanto in realtà lo “start“ sia stato innescato più lontano nel tempo, tre anni prima. “La Camera di Commercio ci ha sempre creduto – ha detto – e oggi finalmente si tocca con mano l’ottimo risultato“. Si inizia venerdì alle 9.30 nella sala Belvedere a Torre del Lago Puccini con il Bike Forum “Bikeconomy e comunicazione nel cicloturismo“ presentato da Peppone Calabrese di Linea Verd, ambassador dell’Oscar del Cicloturismo. Si parlerà anche dell’intermodalità treno più bici con Maria Annunziata Giaconia (Trenitalia) e Alberto Fiorillo (Rfi) oltre a Paolo Bulleri di Isnart Istituto nazionale ricerche turistiche.

Nella serata di sabato grande festa a partire dalle 21 nell’auditorium del Boccherini con ingresso libero. Peppone Calabrese presenterà la cerimonia di premiazione delle ciclovie vincitrici dell’Oscar del cicloturismo 2024 mentre Marino Bartoletti sarà la star della serata con lo spettacolo teatrale “Zazzarazzaz, pedalando e cantando nelal storia“.

La maglia ufficiale della manifestazione è s tata realizzata in partnership con Lucca crea e disegnata dall’abile mano del fumettista e caricaturista lucchese, Frank Federighi. Impareggiabile il “suo“ Puccini ritratto in bici (stavolta in via eccezionale al netto della caricatura), con le sue opere più celebri che restano eterne nel vento. “La maglia sarà donata e indossata dai giornalisti presenti in città ma valuteremo anche la possibilità, qualora vi fossero richieste, di farla avere ai cittadini“, ha detto l’assessore Santini. “E’ con grande piacere che in qualche modo prendiamo parte a questo evento nel nome di Puccini – ha evidenziato la presidente del Boccherini, Talarico –, un’iniziatva che vaorizza i nostri territori e li rende ancor più attrattivi in modo “slow““.

Laura Sartini