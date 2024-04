“Ore 9 di mattina metà parcheggio vuoto. Le auto dei lavoratori?“

Prosegue la polemica sulla decisione dell’amministrazione comunale e di Metro di non rinnovare gli abbonamenti per la sosta ai lavoratori del centro storico nel parcheggio Mazzini, per incrementare gli incassi con le auto occasionali. "La scelta di buttare fuori dal Mazzini noi lavoratori del centro – sottolineano alcuni lettori – è sconcertante. Oltretutto con alternative distanti 500 metri, fuori dalle Mura. La cosa singolare è che ora il parcheggio è spesso vuoto per metà. Questa foto delle 9.15 di lunedì mattina è un esempio: su 300 posti, ben 168 (contati) erano vuoti! Ma vuoi mettere la soddisfazione?".