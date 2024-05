Oggi il consiglio comunale sul parcheggio interrato

Si tiene questo pomeriggio, convocazione per le 14,30 e inizio previsto per le 15, l’atteso consiglio comunale straordinario aperto richiesto dalle opposizioni e dedicato agli approfondimenti sul progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria e quello di un nuovo Terminal Bus nell’ex scalo merci della stazione ferroviaria, fermo ormai da quasi dieci anni.

Due questioni di forte interesse per il futuro assetto della città. La prima, quella del silos interrato a ridosso di Porta Santa Maria, ha diviso l’opinione pubblica con tante associazioni e movimenti di opposizione che si sono espressi contro. La seconda questione da troppo tempo è in attesa di un deciso passo in avanti dopo le tante promesse che non sono riuscite a trovare uno sbocco concreto da parte della passata amministrazione comunale.

Ad animare il dibattito di questo pomeriggio saranno innanzitutto i 22 cittadini che hanno deciso di iscriversi per parlare. Per ognuno di loro ci saranno cinque minuti a disposizione, mentre dieci saranno riservati alle associazioni di categoria e ai politici non facenti parte del consiglio comunale. Solo dopo, prenderanno la parola gli esponenti dei gruppi consiliari e il sindaco Pardini. A quel punto dovrebbe essere più chiaro lo stato dell’arte di due opere che hanno acceso più volte il dibattito. Sarà possibile seguire i lavori della seduta consiliare anche tramite il canale Youtube del Comune di Lucca.