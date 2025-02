Oggi a Villa Rossi ’Di spalle a questo mondo’ di Wanda Marasco

1Un romanzo di luci e ombre. Prosegue oggi la 37ª edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma conferito dalla Società Lucchese dei Lettori con l’incontro di presentazione del libro “Di spalle a questo mondo”, di Wanda Marasco (edito da Neri Pozza) oggi alle 18 a Villa Rossi (via di Villa Altieri 1672). Con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, l’associazione affida la conduzione della presentazione, alla presenza dell’autrice, a Daniela Marcheschi, critica letteraria, studiosa di letteratura e antropologia delle arti, in forza alla Universidade Aberta-CEG di Lisbona e membro della Commissione di Controllo scientifico del CLEPUL, Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona, docente in corsi e conferenze nelle Università di diversi paesi stranieri: Svezia, Polonia, Germania, Francia, Brasile, Cile, USA, Belgio, Inghilterra, Svizzera, Norvegia, Romania, Spagna e Turchia.

"In questo romanzo fatto di luci e ombre, in cui la storia individuale è sapientemente innestata in quella collettiva, Wanda Marasco raggiunge il culmine assoluto di un affondo nell’umano che da Il genio dell’abbandono non smette di abbagliare e di sorprendere. Ogni frase, ogni parola è sapienza e cura. E la cura – come scrive l’autrice – è quasi tutto", scrive Elisa Ruotolo. "In Wanda Marasco colgo almeno due tratti decisivi: la raffinatezza della scrittura, che occupa tutte le gradazioni dei registri linguistici, e lo slancio drammatico portato entro la narrazione, che dà ai personaggi uno stacco e un dinamismo straordinari", è il commento di Cesare Segre.