Oasi della Gherardesca al Comune. Arriva il festival della Natura

Il festival della Natura dedicato all’acquisizione, da parte del Comune di Capannori, dell’oasi lacustre della Gherardesca, oltre 500 mila metri quadrati. Costo dell’operazione 790 mila euro, di cui 600 mila arrivati dalla Fondazione Cassa di Risparmio. Una giornata aperta a tutta la cittadinanza, quella del 14 ottobre, che prevede varie iniziative. "L’area umida naturalistica di straordinario pregio dal punto di vista ambientale, è diventata patrimonio della comunità – afferma il sindaco Luca Menesini (in foto nell’area lacustre) – quindi vogliamo festeggiarne il nuovo status. Una scelta che va nella direzione della biodiversità. Sarà l’occasione per la cittadinanza per conoscere meglio questa zona e gli interventi attraverso cui vogliamo valorizzarla garantendone la salvaguardia e la fruizione durante tutto l’anno, date le caratteristiche e finalità: ornitologiche, ambientali, scientifiche, culturali, educative e sociali. Un’area che presenta anche una spiccata vocazione a diventare attrattiva per un ‘turismo sostenibile’, visto che rientra nelle strategie del PSI (Piano strutturale intercomunale), in corso di formazione di un parco territoriale denominato "Parco Territoriale Lago della Gherardesca", collegata con i territori della Piana di Lucca e della Valdera tramite la "green way Lucca– Pontedera". Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio per l’importante contributo concesso". Si partirà alle 9.30 con l’iniziativa "Puliamo il mondo" a cura di Legambiente Capannori e Piana Lucchese e Donkey Ranch, che prevede la pulizia e la raccolta dei rifiuti con la partecipazione degli asini .

Alle 11 e alle 14 visite guidate su un percorso di circa 4 chilometri adatto a tutti (durata 90 minuti). Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria, (via whatsapp al numero 329 5636336, via email all’indirizzo: presidente.legambientecapannori@gmail.com). Sia per ‘Puliamo il Mondo’ che per le visite guidate il ritrovo è in fondo a Via del Porto accanto all’isola ecologica. Alle 15.30 i saluti del sindaco Luca Menesini, e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini. A prendere la parola sarà poi la biologa Arianna Chines. Il festival si concluderà con un concerto acustico del famoso cantautore e polistrumentista Giovanni Caccamo "Parole e musica. Note di cambiamento" in programma alle 16.15. Ingresso libero.

Massimo Stefanini