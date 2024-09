Nuova tensostruttura. Nuovi passi avanti per l’area polivalente

Un nuovo passo avanti per la tensostruttura polivalente di Marginone. Approvata in consiglio la variazione di bilancio che permetterà di finanziare la realizzazione del nuovo centro sportivo, che sorgerà in via La Marmora, nella zona dove c’è lo spazio sagra. Il progetto, per un valore complessivo di un milione e 300 mila euro, sarà sostenuto sia attraverso l’avanzo di amministrazione (300 mila euro) che con un mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo, della durata di 15 anni, per un milione. "L’obiettivo, come inserito nel nostro programma elettorale, è quello di rispondere a una reale esigenza della comunità: dotare Altopascio di strutture sportive moderne e funzionali - dicono il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei, - con l’approvazione della variazione di bilancio abbiamo fatto un importante passo avanti, adesso il progetto verrà messo a gara per l’affidamento dei lavori e sarà gestito in collaborazione con un Ente del Terzo Settore. Abbiamo già avviato il percorso per individuarlo, che contribuirà alla coprogettazione della struttura, gestendo il nuovo impianto in piena collaborazione con l’amministrazione".

I gruppi consiliari di maggioranza, aggiungono: "Con l’approvazione della variazione di bilancio, abbiamo fatto un passo decisivo verso la sua realizzazione, dimostrando la nostra volontà di agire in modo concreto e rapido. Questo progetto conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel potenziare le infrastrutture sportive di Altopascio, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla partecipazione attiva della comunità". L’impianto sorgerà in via Generale La Marmora su terreni di proprietà comunale. La struttura sarà attrezzata per ospitare oltre cinque discipline sportive, tra cui basket, pallavolo, pattinaggio freestyle, calcio a 5 e tennis. Sarà dotata di moderne tribune telescopiche, spogliatoi indipendenti, un locale tecnico e un bagno utilizzabile anche durante gli eventi della sagra. Il centro sportivo rappresenterà un’opportunità per evitare il consumo di nuovo suolo. La struttura sarà aperta tutto l’anno".

Massimo Stefanini