Nuova scuola per l’infanzia ’Collodi’. Approvato il progetto definitivo

Senza dubbio una bella notizia. E’ stato approvato il progetto definitivo esecutivo per i lavori di riqualificazione funzionale e di messa in sicurezza strutturale dell’edificio della scuola dell’infanzia "Collodi", ubicata in via della Chiesa a Marlia, nel Comune di Capannori. La conferma giunge dalla determinazione numero 1452 dello scorso 15 novembre, due giorni fa. Ma l’intervento va oltre, poiché prevede di ampliare e migliorare la distribuzione dei servizi su tutto il complesso, in particolare l’incremento del numero di aule che passerà da sei a nove, sia grazie ad un modesto incremento di superficie utile, sia al rinnovato utilizzo di alcuni spazi. La struttura necessita di lavori che portino all’adeguamento sismico e di prevenzione incendi, oltre all’efficientamento energetico. L’obiettivo del Comune di Capannori è quello di procedere alla completa messa a norma dell’edificio: l’intervento di riqualificazione funzionale, adeguamento sismico, energetico e dell’antincendio, è compreso nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025.

Il Municipio di piazza Moro, ha chiesto l’assegnazione di contributi, già negli anni scorsi, anche per la progettazione. Sono arrivati 90.250,46 euro grazie al Ministero dell’Interno, Fondo Progettazione Enti Locali, per scorrimento graduatoria in cui è rientrato il progetto.

Ma, vista anche la volontà di aumentare il numero delle aule, l’importo complessivo dell’opera è di due milioni e 650 mila euro, di cui un milione e 960 mila per lavori e il resto per somme a disposizione. Adesso proseguirà la ricerca di ulteriori sostegni di natura economica per avere la copertura totale dell0investimento che l’Ente è chiamato a fare. Sempre in tema di edifici scolastici, in estate è partito il cantiere per la sistemazione della primaria di Massa Macinaia. L’intervento, finanziato con fondi PNRR per un importo di 1 milione e 600 mila euro, prevede adeguamento sismico ed efficientamento energetico, con il rinforzo strutturale della parte più vecchia del fabbricato. Senza contare tutti gli interventi di periodica manutenzione che vengono avviati nelle vacanze natalizie e durante la sosta estiva, per i piccoli ma fondamentali restyling. L’amministrazione civica ha sempre dichiarato di voler assegnare priorità al mondo della scuola, per i cittadini di domani.

Massimo Stefanini