Nasce l’Inner Wheel Club: "Azioni concrete in città"

Nasce l’Inner Wheel Club sezione di Lucca, una nuova realtà dedicata all’amicizia, al servizio e alla solidarietà. E’ stata ufficializzata, nella mattina di sabato, la costituzione nella suggestiva cornice dell’ex Casa del Boia. Alla cerimonia, oltre alla presidente nazionale Maria Andria Pietrofeso, erano presenti anche la governatrice del distretto 209 Anna Rita D’Alessandro e la nuova presidente locale Iliana Nutini, confermando l’importanza e il sostegno delle istituzioni al nuovo Club di Lucca.

Il club, costituitosi il 17 gennaio 2024, è composto da diciannove socie, pronte a perseguire un obiettivo comune: essere agenti di cambiamento positivo. "La nostra associazione promuove valori fondamentali per il periodo storico che stiamo vivendo - afferma la presidente nazionale, Pietrofeso - . È dovere di tutte le socie collaborare e mediare per gli interessi di tutta la società. Equilibrio e parità sono alla base dei rapporti interpersonali e dei valori del club. Per questo è fondamentale che il regolamento che avete firmato in questa cerimonia sia una guida per tutte".

La consegna del regolamento e la firma dell’adesione sono stati momenti significativi, sottolineando l’impegno delle socie nel rispettare e promuovere i valori del club. La soddisfazione per questa nuova avventura era palpabile tra tutte le donne che hanno abbracciato l’Inner Wheel Club, come testimoniato dalla cerimonia di sabato mattina. Dopo la firma, la vera e propria cerimonia con la consegna delle spille a socie e rappresentanti, simbolo tangibile di appartenenza ad un’associazione votata all’amicizia ed alla solidarietà. L’Inner Wheel Club di Lucca si inserisce in una rete internazionale che si basa sull’amicizia, il servizio e la solidarietà. Fondato a Manchester nel 1924, l’Inner Wheel è ora presente in 104 Nazioni con oltre 100.000 socie.

"Quest’associazione nasce nella nostra città con l’obiettivo di fare azioni concrete e durature. - afferma la presidente Nutini - . Grande attenzione andrà alle problematiche giovanili, sulle quali ci stiamo già muovendo. Inoltre, daremo molta attenzione alle donne e al loro ruolo nella società, senza dimenticare la crisi climatica e il sociale".

Re. Graz.