“Musica maestri“ con il trio Rogai, Dini e Datteri al Suffragio

È un concerto di “Musica Maestri” a chiudere l’edizione 2024 di Open Gold, il festival dedicato a musica, formazione e approfondimenti tradizionalmente organizzato dal Conservatorio “Luigi Boccherini” in settembre.

Domani sera alle 21 all’auditorium di piazza del Suffragio, salirà sul palco per la rassegna riservata a docenti e allievi del Conservatorio, il trio formato da Filippo Rogai (flauto), Gianfranco Dini (corno) e Fabrizio Datteri (pianoforte). Il programma del concerto è dedicato a compositori dell’Ottocento e del Novecento e include musiche di Paul Dukas, Eugène Bozza, Albert Roussel, Lili Boulanger, Albert Franz Doppler, Mel Bonis e Katherine Hoover.

Rogai ha studiato Flauto alla Scuola di Musica di Fiesole per specializzarsi poi con musicisti di fama internazionale. Si è segnalato in vari concorsi di esecuzione flautistica, esplorando tutto il repertorio solistico e cameristico dal quintetto fino al duo. È titolare della cattedra di flauto al Conservatorio “Boccherini”. Anche Dini è docente al “Boccherini”.

Dopo gli studi al “Cherubini” di Firenze, si è perfezionato a Colonia con David Bryant per poi proseguire con gli insegnamenti di Barry Tuckwell, Ifor James e Radovan Vlatkovich. Ha collaborato con le maggiori orchestre italiane ed è tra i fondatori del Quartetto italiano di Corni. È stato Primo Corno dell’ORT-Orchestra della Toscana dal ’86 al ‘99. Datteri è un ex allievo del “Boccherini”, dove si è diplomato. Ha suonato per prestigiose associazioni concertistiche in tutto il mondo, sia come solista che in varie formazioni. Numerosi i progetti discografici per etichette internazionali quali Tactus, Da Vinci Classic, Brilliant e D&G classic. Insegna al Conservatorio di Perugia. Il concerto è a ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.