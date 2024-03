Mostra camelie: ultimo week-end. Natura, eventi e spazio al sociale

Si potranno visitare anche le camelie secolari custodite nelle ville Orsi e Borrini. Ultimo fine settimana per la Mostra Antiche camelie della Lucchesia. Domani e domenica, i paesi di Pieve e Sant’Andrea di Compito si apriranno ai visitatori di tutto il mondo mostrando la bellezza del camelieto più grande d’Europa, e con decine e decine di eventi. In programma concerti, spettacoli, rievocazioni storiche, laboratori, enogastronomia e visite guidate (al borgo, nel camelieto - partenze ogni mezz’ora - e nell’Antica chiusa Borrini, dov’è presente la prima piantagione italiana di tè). Poi musica protagonista con i concerti jazz, domenica e con gli strumenti della banda della Filarmonica "Giacomo Puccini" di Colle di Compito (sempre domenica).

Oltre ai laboratori sulla fotografia, di cucito, di serigrafia e di carta giapponese, ci saranno anche la caccia al tesoro, la cerimonia del tè giapponese e il grande spettacolo delle bolle di sapone con l’artista e comico performativo Fabio Saccomani. Ampio spazio anche al sociale. Non solo con lo stand dei Fratres, della Commissione pari opportunità del Comune, con il mercatino solidale dell’associazione “Hands of Love” e con il laboratorio del cuoio realizzato dalla cooperativa sociale “La Mano Amica”.

Domenica infatti, in occasione della giornata mondiale sulla sindrome di Down, l’Associazione Down Lucca aps sarà presente con uno stand informativo. I ragazzi e le ragazze dell’associazione, inoltre, presteranno servizio alla Mostra nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione. Un gesto d’integrazione per sensibilizzare sull’inserimento lavorativo, che è anche al centro dello slogan della giornata mondiale, destinata all’abbattimento di pregiudizi e stereotipi: “Assume that I can”, ovvero “Supponi che io possa”.

Biglietto a 8 euro (gratis per disabili e under 13) e dà diritto alla navetta.

Ma. Ste.