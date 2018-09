Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 21 settembre 20138 - Lutto nel mondo della scuola a Castelnuovo Garfagnana. E' morta dopo una malattia Lucia Evangelisti, 50 anni compiuti a febbraio e da alcuni mesi in congedo per malattia. La donna era stata ricoverata più volte a Pisa e Milano. Dirigeva l'istituto comprensivo di Castelnuovo Garfagnana. Lascia il marito, l'avvocato Luca Marchese e un figlio. Abitava a Borgo a Mozzano. Conosciuta anche nel mondo del volley, è stata giocatrice e allenatrice. Negli anni Ottanta aveva fondato la Pallavolo Borgo a Mozzano, squadra arrivata fino in serie D.