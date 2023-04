Medici indagati Dopo mesi è tutto fermo

E’ passato ormai quasi un anno dal decesso di una donna dopo il ricovero in una clinica privata di Lucca. Morte, secondo il figlio, riconducibile ad alcune lesioni e maltrattamenti che ritiene la madre abbia subito durante la degenza. La morte risale all’11 luglio del 2022, ma già quattro giorni prima, il 7 luglio, l’uomo aveva presentava denuncia alla procura. In seguito al decesso, la procura iscriveva nel registro degli indagati tre professionisti della clinica privata e incaricava il medico legale dell’autopsia e gli accertamenti tecnici irrepetibili per accertare le cause del decesso.

Ad oggi, come riferiscono gli avvocati del figlio, Lucca, Eleonora Romani ed Elisabetta Della Santa, "nonostante il lungo tempo trascorso, ai congiunti della vittima non è ancora stata trasmessa la consulenza tecnica né questa risulta depositata".

"Il pm – aggiunge gli avvocati – ha richiesto la proroga delle indagini stante, appunto, il mancato deposito di questa documentazione indispensabile ma, ad oggi, ancora non è stato depositato alcunchè. Comprensibilmente, i famigliari versano nel più profondo sconforto poiché, a quasi un anno dalla morte della loro amata mamma e nonna, non hanno ancora ricevuto una risposta".