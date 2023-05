Maxi eventi sugli spalti Ecco il protocollo Comune-Soprintendenza

L’accordo è stato firmato nelle scorse settimane, e, almeno per un po’, sono da escludere polemiche, dinieghi, retromarce sull’uso del Campo Balilla sugli spalti delle Mura. Comune e Soprintendenza hanno siglato il protocollo di intesa per l’uso dello spazio in occasione di manifestazione di particolare rilevanza a cominciare ovviamente da Lucca Comics and Games e da Lucca Summer Festival. L’accordo un consistente passo in avanti dopo tensioni durate anni e sottolinea come il Comune abbia manifestato la volontà e l’esigenza di attuare un percorso di progettazione che conduca ad un uso dell’area efficace e funzionale sia ai fini della riuscita delle manifestazioni sia della tutela dello spazio "impegnandosi a condividere con la Soprintendenza soluzioni tecniche per una progressiva riduzione dei tempi e delle superfici interessate da interventi per la realizzazione delle manifestazioni".

In tal senso, ecco la prima novità, l’amministrazione ha dato disponibilità a individuare dal 2024 "l’area dell’ex Campo Balilla quale unica area di svolgimento per il Lucca Summer Festival, previa verifica della fattibilità tecnica, anche sotto il profilo della sicurezza pubblica". Dunque, quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione con concerti in piazza Napoleone. Ma c’è di più: entro il 30 giugno prossimo, il Comune si è impegnato a indire un bando per la progettazione e il successivo affidamento della realizzazione della migliore soluzione tecnica per l’uso dell’area, ovviamente tenendo conto delle linee generali definite dall’accordo. Già da questa edizione, la superficie del Campo Balilla non potrà essere superiore a quella utilizzata lo scorso anno, ovvero non più di 13.500 metri quadrati per il Summer e 10mila per i Comics. Quanto alle finestre temporali in cui lo spazio è occupato, altra questione spinosa, è stato definito, sulla scorta di quanto successo nel 2022, che per il Summer l’area sarà a disposizione dal 26 giugno all’11 agosto, mentre per Lucca Comics and Games dal 2 ottobre al 25 novembre. Al termine di ogni manifestazione, le aree a verde che risultassero danneggiate (un evento praticamente certo) dovranno essere ripristinate entro 30 giorni con semina e irrigazione salvo cause di forza maggiore. Questo per il 2023, dall’anno prossimo, anche in base agli esiti del bando di progettazione, saranno realizzare soluzioni tecniche nuove che, comunque, dovranno prevedere che per Lucca Comics and Games le strutture non siano più alte delle Mura. L’accordo prevede che in futuro l’area non sia occupata per oltre 80 giorni l’anno, comprensivi il montaggio e lo smontaggio, e che si riduca progressivamente l’area occupata sino a 6000 metri massimi. La Soprintendenza ha preso l’impegno a rendere non più necessaria alcune autorizzazione.

Fabrizio Vincenti