Paura per bimba di 40 giorni. Perde conoscenza per un malore: soccorsa e portata in ospedale

Porcari (Lucca), 5 giugno 2024 – Paura per una bambina di appena 40 giorni che ha accusato un malore, mentre qualche minuto prima, a pochi metri di distanza, un giovane in monopattino si è schiantato contro un’auto. Tutto è successo nella serata di lunedì a Porcari.

Andiamo con ordine. Un giovane di origine tunisina stava percorrendo via Puccini quando, per cause in corso di accertamento, alla rotonda che si interseca con via della Stazione, non è riuscito a fermarsi finendo in maniera violenta contro una vettura che stava transitando. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, ma il ragazzo è rimasto al suolo con varie lesioni in un lago di sangue. Compresa immediatamente la gravità della situazione il conducente dell’auto coinvolta e gli altri automobilisti hanno lanciato l’allarme. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Altopascio.

Mentre i sanitari stavano arrivando a soccorrere il ferito, è arrivata, quasi in contemporanea, una seconda chiamata per la macchina di soccorso dell’Arciconfraternita della cittadina del Tau, per una neonata che aveva perduto conoscenza nel parcheggio del vicinissimo complesso commerciale Esselunga dove, a quel punto, è stata dirottata l’ambulanza altopascese. Alla rotatoria, per l’altro incidente, è arrivata la Croce Verde.

La piccola è stata trasportata in ospedale, con la madre disperata. Per fortuna, dopo gli accertamenti, le sue condizioni sono migliorate. Al San Luca anche il magrebino in monopattino. Diversi traumi per lui, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.