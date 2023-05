Maggio ai Musei nazionali Tour e aperture a un euro

Proseguono le visite tematiche a cura dello staff dei Musei nazionali di Lucca comprese nel biglietto di ingresso, non è necessaria la prenotazione. In particolare al Museo nazionale di Villa Guinigi, le visite dal titolo “Gli oggetti raccontano. Storie e testimonianze di una città”, illustreranno alcune opere evocative del museo per narrare la storia della città di Lucca e i suoi protagonisti: giovedi 11 maggio alle 15 e alle 17, e anche venerdi 19 maggio stessi orari. Invece al Museo nazionale di Palazzo Mansi, le visite dal titolo “Un antico esempio di auto-promozione sociale attraverso l’arte”, prevedono che il pubblico venga accompagnato in una visita ai fasti del palazzo attraverso la lettura dei dipinti più significativi della pinacoteca nei giorni di: venerdì 12 maggio alle ore 15 e alle 17, sabato 13 maggio alle ore 15 e alle 17. In calendario anche le aperture straordinarie di sabato 13 maggio, dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso alle 21.30), in occasione della “Notte europea dei Musei”, e grazie alla disponibilità del personale, si effettuerà l’apertura straordinaria serale dei Musei nazionali di Lucca con ingresso simbolico ad 1 euro.

Invece domani alle 15, al Museo nazionale di Villa Guinigi, verrà presentato il volume intitolato Il

sarcofago in piombo di Antraccoli. Un caso studio nella piana di Lucca, a cura di Neva Chiarenza e Giulia Picchi, Lucca, Maria Pacini Fazzi editore, 2023, che presenta i risultati degli studi sul sarcofago rinvenuto ad Antraccoli nel 2015 ed esposto presso il museo dallo scorso novembre. Ingresso gratuito.Inoltre giovedì 18 maggio alle 17 al Museo nazionale di Villa Guinigi, si terrà la conferenza International museum day 2023. Musei, Sostenibilità e Benessere, un’occasione per sensibilizzare il pubblico alla promozione dell’inclusività, uno dei risultati che si dovrebbe raggiungere a lungo termine secondo la Risoluzione Icom (International Council of Museum) “Sulla sostenibilità e l’attuazione dell’Agenda 2030, trasformare il nostro mondo” (Kyoto, 2019), secondo la quale tutti i musei svolgono un ruolo nel modellare e realizzare futuri sostenibili e possono farlo tramite programmi educativi, mostre, sensibilizzazione della comunità e ricerca.

Dopo i saluti e l’introduzione alla tematica della conferenza da parte di Luisa Berretti, Direttore del museo, parlerà Silvia Chelazzi, presidente dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Lucca, con un intervento intitolato Che cos’è l’arte per i non vedenti?