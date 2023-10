Lutto per la scomparsa della prof Cecilia Buti. Funerali oggi alle 15.30 Lutto in città per la scomparsa prematura della professoressa Cecilia Buti, insegnante di matematica al “Nottolini”, che ha combattuto una lunga malattia. I funerali si tengono oggi alle 15,30 nella chiesa di San Concordio.