"Lumini funzionano a file alterne"

"I lumini delle tombe al cimitero di Lammari, nella parte nuova, funzionano a file alterne e nel periodo di Natale è proprio triste avere tante sepolture al buio". A lamentare il disguido, alcuni residenti che hanno segnalato da tempo il problema al Comune di Capannori: "Ma sembra non riuscire a trovare la soluzione - spiegano - eppure tanti utenti pagano regolarmente il costo dell’illuminazione e non ci pare corretto. Inoltre chi va a trovare i propri cari in questo periodo di festa e trova tutto spento, si sente ancora più triste e solo". I residenti chiedono un intervento risolutivo, per risolvere un disguido particolarmente sentito dagli anziani.