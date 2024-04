Luigi Suffredini al museo multimediale

Sarà Luigi Suffredini, per oltre trenta anni presidente della Pro Loco, rifondatore nel 1952 del mensile "La Garfagnana" e promotore di tante altre iniziative per valorizzare Castelnuovo e la Garfagnana, il prossimo personaggio che entrerà a far parte del Museo multimediale in piazza Umberto sotto la Rocca ariostesca. Lo ha annunciato il capogruppo consiliare e delegato alla cultura Niccolò Roni, che ha seguito l’avvio, assieme alla Pro Loco, del progetto Museo, ricavato dal recupero della ex storica edicola in piazza Umberto, grazie a un bando della Regione Toscana a cui ha partecipato il Comune di Castelnuovo. Un’idea portata avanti dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale del capoluogo e la locale Pro Loco.

Lo schermo installato nella vecchia edicola di piazza Umberto, oltre ad alcune informazioni turistiche, si è dotato così di una galleria di personaggi illustri del territorio, a cominciare da Ludovico Ariosto, Giuseppe Porta, Fosco Maraini e Loris Flaminio Biagioni. All’inaugurazione del Museo multimediale c’erano il presidente dell’associazione Compriamo a Castelnuovo Andrea Baiocchi, il sindaco Andrea Tagliasacchi a capo di una nutrita rappresentanza dell’amministrazione, il sindaco di Molazzana Andrea Talani che ha illustrato il progetto di Casa Maraini, l’edificio dove Fosco decise di abitare in località Pasquigliora, nel Comune di Molazzana. Presenti poi l’architetto Filippo Biagioni, figlio dell’onorevole Loris Biagioni, il consigliere regionale Mario Puppa, gli studenti dell’Isi Garfagnana che mantengono aperta l’ex edicola come importante info point nei mesi estivi.

Dino Magistrelli