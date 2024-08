Lucchese vuole la prima vittoria con il Gubbio. Gorgone non si fida: “Sarà una gara ostica“

La Lucchese per conquistare il primo successo stagionale, dopo lo zero a zero di Pineto, il Gubbio per dare un seguito alla vittoria di misura sul Sestri Levante. E’ questo lo scontato "leit motiv" del match in programma questa sera al Porta Elisa su un terreno di gioco che è stato risistemato.

Anche se nella panchina umbra non c’è più Braglia, ma Taurino ed anche se la squadra ha perso pezzi importanti come Udoh, Spina ed altri, rimane un Gubbio ostico. La società ha inserito due nuovi giocatori come Zullo e Faggi e spera nell’acquisto "last minute" del centravanti Pinzauti del Lecco. La stessa cosa ha fatto la Lucchese con Dumbravanu e Selvini.

Dell’avversario ne ha parlato in conferenza stampa l‘allenatore Gorgone: "Pur avendo perso qualche giocatore rispetto lo scorso anno, rimane un Gubbio compatto, una tipica squadra di categoria, che ogni anno, se non ricordo male, arriva nelle prime posizioni. Servirà pertanto una gara attenta, ma decisa. Come spesso accade a fare la differenza sono l’atteggiamento e la…fame" nel voler fare il risultato".

Poi il mister ha analizzato la situazione dei suoi:"Costantino e Sabbione hanno recuperato e saranno della partita. Gasbarro rientra dopo la squalifica, anche se. nell’ultimo allenamento ha avuto un piccolo acciacco, quindi vedremo il da farsi. Magnaghi, in settimana ha preso una botta al costato. Finché si allena con noi è un calciatore della Lucchese. Anche Selvini e Dumbravanu sono a disposizione. A chiusura del calcio mercato, sarà fatto un punto fermo sulla "rosa" a mia disposizione ed allora potrò prendere in considerazione l’idea di giocare con la difesa a 4 come abbiamo fatto anche lo scorso anno".

Sul mercato che sta per chiudere, Gorgone ha detto: "Posso confermare in assoluta tranquillità che sono stati analizzati moltissimi profili di giocatori che potevano fare al caso nostro. Alcuni erano oggettivamente inarrivabili, altri hanno deciso di non venire a Lucca, preferendo altre soluzioni. Comunque sono contento di chi ha accettato con entusiasmo di indossare questa maglia. Ora dobbiamo lavorare per trovare il giusto amalgama e pensare a fare bene. Ed io credo che questa squadra possa dare delle giuste soddisfazioni. Tocca a noi portare i tifosi allo stadio, averli dalla nostra parte. Lo potremo fare sia con il gioco, che con il modo di stare in campo ed ovviamente con i risultati". In arrivo potrebbe esserci però il centravanti del Pescara Luca Sasanelli.

In chiusura di conferenza stampa Gorgone ha voluto manifestare la vicinanza sua e della squadra verso il team manager Mele ed il collega Tronchetti che hanno perso il padre.

Formazione. Anche se il mister è stato ermetico, ecco come potrebbe presentarsi la Lucchese per il debutto di questa sera contro il Gubbio (arbitra Angelillo di Nola): Palmisani; Fazzi, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Welbeck, Tumbarello, Antoni; Visconti, Fedato; Costantino.

Emiliano Pellegrini