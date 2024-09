Lucchese, riesce alla grande il blitz a Ferrara

SPAL

SPAL (4-3-3): Melgrati; Calapai, Arena (8’ st Bassoli), Sottini, Mignanelli; Zammarini, Radrezza (36’ st Kane), Nador (8’ st El Kaddouri); D’Orazio (36’ st Ntenda), Antenucci, Rao (12’ st Bidaoui). (A disp.: Galeotti, Meneghetti, Bruscagin, Polito, Bachini, Camelio). All. Dossena.

LUCCHESE: (3-5-2): Palmisani; Fazzi, Sabbione, Gasbarro; Quirini, Tumbarello (32’ st Selvini), Welbeck, Catanese, Antoni; Saporiti (22’ st Djibril), Costantino (32’ st Fedato). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Dumbravanu, Frison, Magnaghi, Ndiaye, Visconti, Botrini, Gemignani, Leone, Giacchino). All. Gorgone.

Arbitro: Gigliotti di Cosenza.

Reti: 8’ pt Costantino, 19’ pt Quirini, 42’ pt Antoni, 46’ pt e 20’ st Antenucci.

Note: ammoniti Antoni, Selvini, Palmisani, Antenucci, Sottini e Radrezza; angoli 3-5; recupero 2’ pt e 5’ st.

La Lucchese espugna il Paolo Mazza e porta a casa tre punti pesanti per il morale, al termine di una bella partita giocata da parte dei rossoneri. Gorgone cambia qualche pedina inserendo dal primo minuto Saporiti e Catanese. La Lucchese al primo vero affondo però passa in vantaggio. Cross dalla sinistra di Antoni, per Costantino che sul primo palo salta più in alto di tutti e realizza all’8’ il suo primo gol in rossonero, proprio sotto lo spicchio di curva occupato dai tifosi rossoneri. Galvanizzata dal vantaggio la formazione di Gorgone ci prova con Quirini al 12’, ma la sua conclusione sfiora il palo. Sterile la reazione della Spal, che non si fa mai vedere dalle parti di Palmisani. Raddoppio della Lucchese al 19’ con Quirini, che sfrutta nel migliore dei modi un passaggio filtrante di Saporiti. La Spal ci prova con in due conclusioni di D’Orazio, poco incisive. Ma sono i rossoneri che dilagano segnando il terzo gol Antoni, prima rete tra i professionisti, per il giovane lucchese. Saporiti dalla destra, mette al centro un cross rasoterra dove Costantino non ci arriva, ma sul secondo palo la deviazione vincente la trova Antoni. Nel recupero del primo minuto la Spal riesce ad accorciare le distanze con Antenucci, cross di Rao.

La ripresa è ancora di marca rossonera, con Catanese e Quirini che vanno vicini al gol. Ma la Spal al 20’ segna la seconda rete con Antenucci, che servito da Calapai, gira di testa, la palla colpisce il palo ed entra in porta. Gol annullato a Costantino al 29’ per fuorigioco. Le ultime occasioni sono della Spal con Antenucci e Zammarini ma Palmisani è attento. Al fischio finale esplode la gioia rossonera.

Alessia Lombardi