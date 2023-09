“Lucca: San Luca, fermata dei bus invasa dalle auto”

E’ la Filt Cgil Lucca che torna a segnalare le problematiche relative alla fermata della Lam collocata di fronte all’ospedale San Luca. Lo spazio destinato alla fermata degli autobus, che dovrebbe consentire lo scalo agli utenti dell’ospedale, continua infatti ad essere regolarmente occupato da macchine di privati cittadini, che impediscono così l’arresto a bordo strada delle navette, esattamente come segnalato più di un anno fa al Comune di Lucca e all’azienda Autolinee Toscane. La questione è stata successivamente argomentata dalla Filt Cgil Lucca in Comune anche nello scorso mese di febbraio, nel corso di una commissione tecnicapolitica. In questa occasione erano state formulate delle ipotesi per la risoluzione del problema, ed erano state pertanto fornite rassicurazioni riguardo ad una sua pronta soluzione da parte dell’amministrazione comunale. “Nonostante ciò, la situazione davanti alla fermata dell’ospedale è rimasta la stessa, se non è peggiorata, senza che si siano viste mettere in atto le iniziative promesse tempo addietro“, così il sindacato. “La Filt Cgil Lucca non può quindi far altro che prendere atto della superficialità del Comune nell’affrontare il problema, che potrebbe portare a situazioni che metterebbero in pericolo la sicurezza degli utenti del bus e dell’ospedale. Il sindacato invita quindi nuovamente il Comune a mettersi in moto per trovare una soluzione, anche tra quelle già proposte“.