Luca Trapanese alla proiezione della pellicola “Nata per te“

L’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara diventa cinema per una sera. Domani 13 marzo alle 21 sarà proiettata la pellicola italiana “Nata per te“, uscita a ottobre per la regia di Fabio Mollo. In sala sarà eccezionalmente presente Luca Trapanese, già ospite del Comune di Porcari lo scorso gennaio per la fortunata rassegna “Fuori dai margini“ e protagonista della storia vera portata sul grande schermo dal film.

“Nata per te“ è basato sull’omonimo best seller edito da Einaudi e scritto a quattro mani dallo stesso Trapanese e da Luca Mercadante. È la storia di Alba, una bambina con la sindrome di Down lasciata in ospedale appena nata, e del percorso affrontato da Trapanese, quarantenne omosessuale, cattolico praticante, impegnato nel volontariato e con un grande desiderio di paternità, per ottenerne prima l’affidamento e poi l’adozione dopo che trenta famiglie hanno rifiutato di accogliere la piccola.

Così Michele Adorni, assessore alle politiche sociali di Porcari: “Grazie all’esperienza di Luca Trapanese, che ringrazio per la rinnovata disponibilità, è stato inaugurato il registro degli affidi previsti dalla legge per i single. Una vicenda travagliata che ha aperto una breccia nel rigido impianto normativo italiano, già superato dalla complessità delle diverse realtà sociali. Il linguaggio del film, delicato e coinvolgente al tempo stesso, offre agli spettatori l’occasione per interrogarsi su una delle più intricate questioni della nostra burocrazia”.

Il film, che conta nel cast Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova e Alessandro Piavani, bilancia il piano del racconto più intimo del protagonista con quello del legal movie. L’evento è organizzato dal Comune di Porcari in collaborazione con il Cineforum Ezechiele 25,17. E’ possibile prenotare il posto in sala telefonando dalle 9 alle 12 allo 0583.211884. Biglietto di ingresso 8 euro.