Massimo Raffanti giornalista e scrittore lucchese sarà ospite di un importante Festival del libro sportivo in Sardegna. Il prossimo 27 settembre, presso l’Antica Casa Olla di Quartu Sant’Elena (Cagliari) all’interno di “Ideario Sport” - Festival del libro sportivo, verrà presentato il suo volume “Lo sport avventuroso, memorie e meditazioni di un pioniere delle discipline del coraggio. (Passaggio Al Bosco) Il gradito invito è giunto proprio in questi giorni all’autore, da sempre “sport man en plain air” e, dal lontano 1984, divulgatore del volo in mongolfiera.