L’Europa fa festa con i giovani Piazza Napoleone come Bruxelles

Si celebra oggi la Festa dell’Europa. A Lucca l’amministrazione provinciale, come evento conclusivo del ciclo di incontri nelle scuole superiori ‘Nice to meet Eu’, organizza in piazza Napoleone, dalle 9,30, un momento di riflessione. Ad aprire i lavori i saluti del presidente della Provincia, Luca Menesini, e del sindaco di Lucca Mario Pardini, cui seguirà l’intervento di Donatella Buonriposi, dirigente dell’ufficio scolastico.

Poi la presentazione dell’indagine demoscopica, curata da Demopolis, “A scuola d’Europa e di Futuro”, e spazio agli studenti di alcuni istituti che presenteranno le loro proposte sotto il titolo “Un’Europa attenta alla sostenibilità digitale e circolare”. Dopo il dibattito è in programma l’intervento incentrato sulla cittadinanza europea di Deborah Riccetti, funzionaria presso la Dg Giustizia e Consumatori della Commissione Europea.

All’inizio e alla fine dell’incontro è previsto il contributo musicale degli alunni del liceo artistico musicale “Passaglia”.

Nel pomeriggio, alle 16, a corollario della mattinata, nella sala Tobino di Palazzo Ducale si terrà un concerto degli alunni delle classi di canto e delle classi di flauto sempre del liceo Passaglia. A moderare la mattinata saranno Raffaele Palumbo e Rossana Mamberto di Controradio.

La Festa dell’Europa, da un paio di anni a questa parte, segna la conclusione del progetto ‘Nice to meet EU’, il ciclo di incontri nelle scuole della Lucchesia e della Versilia svoltosi tra marzo e aprile, che ha portato alti funzionari del Parlamento Europeo e della Commissione UE a confrontarsi con gli studenti delle classi di alcuni istituti superiori alla presenza del presidente della Provincia, Menesini, che è membro del Comitato Europeo delle Regioni. Le proposte degli studenti sono proprio il frutto del lavoro di elaborazione e riflessione scaturito a seguito degli incontri avuti coi funzionari del Parlamento e della Commissione Ue.

L’edizione di quest’anno di “Nice to meet Eu” ha coinvolto sette istituti superiori del territorio provinciale per un totale di duecento studenti e 5 funzionari delle istituzioni europee come relatori. Sostenibilità ed energia, Europa Digitale, Economia Circolare e riuso nel settore della moda e della tecnologia sono i temi affrontati quest’anno.