Le Conversazioni. Via agli incontri in San Francesco

Al via il prossimo fine settimana, con due appuntamenti, le Conversazioni in San Francesco, il ciclo di incontri voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che quest’anno, X edizione, ospita personalità del mondo della letteratura, dell’arte e dell’attivismo sociale per una trattazione poliedrica dedicata al tema del viaggio. Il primo a salire sul palco della Chiesa di San Francesco è lo storico dell’arte Claudio Strinati, che venerdì 10 novembre, alle 21, ci guida verso una meta astratta e tangibile al tempo stesso, quella dell’arte italiana e dei suoi ineguagliabili capolavori, nell’incontro “Capire la bellezza“ è la funzione dell’anima.

Domenica 12 novembre, invece, sarà il turno del conduttore televisivo Patrizio Roversi, in scena alle 18 con lo spettacolo “Oltre il petrolio“. Entrambi gli incontri sono a ingresso gratuito, ma per partecipare occorre prenotarsi online sul sito www.fondazionecarilucca.it a partire dalle ore 12 di martedì 7 novembre. Da Roma a Venezia fino a Palermo, passando per Firenze e Napoli ma anche Cremona, Udine, Padova e Ferrara: nella prima conversazione Claudio Strinati, intervistato da Federico Giannini, direttore della testata giornalistica “Finestre sull’Arte”, ci racconta i tesori e i grandi protagonisti dell’arte figurativa, svelandone retroscena appassionanti e poco conosciuti. Con “Oltre il petrolio“ Patrizio Roversi, celebre volto di “Turisti per caso“, ci porta invece in esplorazione tra clima e ambiente. Per la regia di Miletta Corli, con l’accompagnamento musicale del sassofonista Maurizio Camardi e del chitarrista David Soto Chero, attraverso esperienze, aneddoti e filmati che lui stesso ha girato durante i suoi numerosissimi viaggi, Roversi racconta cosa c’è, appunto, “oltre il petrolio”, oltre il nostro sfruttamento intensivo delle risorse naturali. Niente di apocalittico però, perché il presentatore ci fa sorridere e riflettere, con il suo stile scanzonato e divertente.