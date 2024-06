"Società di categoria superiore si sono fatte avanti, così come altre di prestigio, però poi ho valutato la solidità del Tau calcio intesa a 360 gradi, a livello di organizzazione, economica, presenza della società e rimango più che volentieri visto che le ambizioni mie e del club coincidono".

Esordisce così Simone Venturi, tecnico che rimarrà in amaranto anche per la stagione 2024-2025.

Molte le ...sirene arrivate da più parti, dalla C, ma anche dalla Pistoiese, ad esempio, che lo avrebbe voluto per ripartire. Ma Venturi rimane ufficialmente ad Altopascio.

Da un lato ha preferito la solidità del Tau, dall’altro non ha pensato che un quinto posto e la finale play-off siano risultati difficili da ripetere?

"Sono consapevole che l’annata è stata ricca di soddisfazioni, però sono convinto che con questa organizzazione potremo andare lontano. Del resto ad Altopascio c’è ambizione e volontà di non fermarsi quindi tutto ciò diventa comunque uno stimolo sotto il profilo professionale".

Avete già impostato la stagione prossima a livello di organico?

"Stiamo cominciando adesso, valutando i giocatori che rimarranno e quelli che, non essendo di proprietà, ma in prestito, ritorneranno alla casa madre. Come avete scritto ad esempio Malva, che è del Benevento. In ogni caso valuteremo tutte le possibili opzioni. Poi sul mercato bisognerà trovare le giuste opportunità".

Qual è il segreto per arrivare quinti in campionato e valorizzare così tanti giovani, coniugare risultati sportivi immediati con il lancio di nuovi talenti, che poi rappresenta la mission del Tau...

"Ci sono varie componenti, in primis la società che ti consente di lavorare su questo binario, lo staff, la compattezza di un gruppo dove i giocatori esperti e quelli giovani si sono aiutati, poi forse il parametro che può sembrare il più scontato: il talento di questi ragazzini. Senza quello è difficile. Si sa che il processo di crescita degli under non è standardizzato, per chi arriva prima per chi dopo. Devono poter sbagliare. Non abbiamo avuto pressioni e tutti questi... ingredienti si sono ben miscelati".

Fin qui mister Venturi, probabilmente il miglior allenatore della serie D girone E della stagione appena trascorsa. E già ne sta partendo una nuova. Non è ancora fissata la data del raduno precampionato che sarà intorno al 20 luglio.

La preparazione si svolgerà ad Altopascio.

Massimo Stefanini