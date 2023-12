L’arcivescovo Giulietti celebra il Te deum del 31 e la messa di Capodanno

L’arcivescovo Paolo Giulietti sabato 31 dicembre presiederà il Te Deum di ringraziamento alle ore 17 in Cattedrale. Domenica 1 gennaio, festa della Ss. Madre di Dio e Giornata mondiale della pace, l’Arcivescovo presiederà la messa alle ore 11 nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana, alle ore 17 nella Cattedrale San Martino a Lucca e alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio. In particolare, la messa delle 17 a Lucca si pone al termine della tradizionale marcia “Insieme per la pace”, cui prenderà parte anche l’arcivescovo, e che si terrà quest’anno con ritrovo alle 15.45 in San Frediano per poi incamminarsi verso piazza San Martino.