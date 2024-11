Choc, i ladri sono due bambini: fermati dopo il colpo in casa, si scopre che hanno 12 anni

Lucca, 20 novembre 2024 – Quando gli è stata segnalata la presenza di alcuni ladri in un’abitazione dell’Arancio appena bloccati da uno dei proprietari, i poliziotti accorsi subito sul posto pensavano di trovarsi davanti a dei malviventi esperti, alla classica banda che fa razzia nelle case. Ma quando li hanno fermati e controllati sono rimasti di stucco: si trattava infatti di due baby ladri, ciascuno di appena dodici anni.

Una vicenda insolita e sconcertante. La Polizia di Stato di Lucca ha denunciato due minori per furto in abitazione. Nella tarda mattinata del 15 novembre, l’attenzione di una volante è stata attirata da un cittadino che, nelle immediate vicinanze di via Orzali, nel quartiere dell’Arancio, stava inseguendo, a suo dire, due ladri d’appartamento. I poliziotti, con l’ausilio delle altre volanti, sono riusciti a bloccare, in via Giusti, i due soggetti inseguiti.

A quel punto i poliziotti hanno verificato che si trattava di due bambini nati nel 2012, di nazionalità croata, che erano fuggiti da una casa di accoglienza per minori. L’uomo che li ha inseguiti li aveva trovati all’interno dell’appartamento del suocero mentre perpetravano il furto.

E infatti è ben presto saltata fuori anche la refurtiva. Al momento del controllo uno dei due dodicenni era in possesso di 3 cacciaviti, mentre nello zainetto dell’altro i poliziotti hanno rinvenuto ben 10 orologi di pregio e diversi altri monili che avevano appena rubato. Il tutto è stato subito riconsegnato dalla Polizia al legitttimo proprietario.

I due minori sono stati invece riaffidati alla casa di accoglienza da cui erano fuggiti e sul loro operato si pronuncerà il tribunale dei minori di Firenze.