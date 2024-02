La Pisaniana su 50 Canale dalla ‘A. Celli‘

La Pisaniana”, il programma in onda da ben 10 anni su 50Canale e prodotto dal circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei (e dal suo presidente Massimo Balzi), stasera va in onda da Lucca, per la precisione dallo stabilimento di Porcari di A. Celli Group. “Il futuro che speravi. L’economia a Lucca oggi e domani” è il titolo e il tema intorno al quale sono chiamati a intervenire gli ospiti del salotto televisivo itinerante, che cambia location, argomento e protagonisti in ogni puntata, sempre con la conduzione della giornalista Carlotta Romualdi.

Si parte con A.Celli Group, azienda lucchese leader nella fornitura di macchinari e tecnologie avanzate per il mercato della carta e del tessuto-non tessuto. A fare gli onori di casa Simone Morgantini, marketing & communication manager. Ospiti in trasmissione: Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest; Fabrizio Mannari, direttore generale di Castagneto Banca 1910; Paola Granucci, assessore all’innovazione e al commercio del Comune di Lucca; Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Lucca; Marco Magnani, presidente di Lucca In-tec e Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea. Tra i collegamenti in esterno anche quello con il sindaco di Lucca, Mario Pardini, Giovanni Gambini, presidente di Lucense, l’imprenditore Giorgio Bartoli e il padrone di casa di questa puntata Mauro Celli.