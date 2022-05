La piazza delle scuole intitolata a Falcone e Borsellino

Nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, ieri mattina Lucca ha inaugurato la sua piazza dedicata ai Giudici Falcone e Borsellino, alla presenza del prefetto Francesco Esposito, dell’associazione “Libera” e delle autorità cittadine.

Lo spazio davanti alle scuole di via Matteotti a Sant’Anna, Istituto comprensivo 3, ovvero il nido “Il Seme”, la primaria Don Milani, la scuola dell’infanzia “Papini”, è stato intitolato ai due giudici che hanno perso la vita per la giustizia come prestigioso traguardo del lungo lavoro nelle classi sul tema della legalità. Per l’occasione i bambini e le bambine della scuola Don Milani hanno realizzato un cuore con scritta una parola associata al tema della legalità, per far capire quanto sia importante che ognuno porti sempre dentro di sé questi valori, soprattutto i bambini che saranno i cittadini di domani. Va quindi un particolare ringraziamento al personale docente perché, come disse Antonio Caponnetto, “La mafia teme la scuola più della giustizia”. In questo quartiere multietnico e variegato, i docenti svolgono un ruolo insostituibile nell’educazione civica, nel rispetto della legge e della Costituzione.

I progetti variano dall’organizzazione di incontri con protagonisti della lotta alla mafia, ad attività più semplici - ma non meno importanti - come la scrittura di un cartello con le regole del vicino parco giochi. “Esempi come questo, basati sul lavoro nei quartieri e nelle scuole, sono fondamentali per formare la coscienza delle giovani generazioni – sottolinea il consigliere comunale Gabriele Olivati – , sono il modo migliore di portare avanti, a trent’anni di distanza, la lotta di Falcone e Borsellino per il rispetto della legge e contro i soprusi della malavita organizzata“.