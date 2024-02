“La pelle ti protegge“. Prevenzione a scuola

Un progetto educativo gratuito, rivolto alle classi 3, 4, 5 delle scuole primarie della Toscana ha già raggiunto 1.400 studenti, con adesioni nelle provincie di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Grosseto e Livorno. “Euphidra for kids” è un laboratorio che insegna ai bambini come prendersi cura della propria pelle, partendo da igiene e prevenzione e coinvolgendoli attivamente nelle discipline Stem. Un percorso all’insegna della scienza, tra microscopi, lampade UV, vetrini e pipette: gli “adulti del domani” useranno in classe strumenti scientifici per comprendere concretamente l’importanza della protezione e della cura della pelle. L’iniziativa, ispirata dal marchio Euphidra AmidoMio, è promossa da Zeta Farmaceutici e realizzata da Pleiadi.