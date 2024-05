La Compagnia Valteatro ricorda Franca Lazzarini. Applausi ed emozione

Al saluto finale dopo lo spettacolo c’è stata grande emozione. Mancava una delle protagoniste della Compagnia Valteatro che ha riproposto al Teatrino della Parrocchia di San Giovanni evangelista a San Marco l’opera “Solo tre Soldi”. Lo spettacolo che ha riscosso grande successo è andato in scena senza Franca Lazzarini, prematuramente scomparsa e nel ricordo della quale sul palco, più di una volta, è trapelata l’emozione e il rimpianto per la scomparsa dell’ amica attrice (in scena Franca impersonava Lucy) dei componenti della compagnia.

Sorrisi amari e la dedica a Franca nel segno di una continuità che gli amici della Compagnia Valteatro hanno voluto tributare a chi li ha lasciati troppo in fretta lasciando un grande vuoto. Presenti in sala a San Marco anche i familiari di Franca Lazzarini, sorella di Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio. Una dedica speciale, quella della compagnia e del pubblico, per un ricordo che non si spegne.