Incontro in piscina su Socrate e Platone all’Itis “Fermi“

Giovedì 15 febbraio alle ore 19, alla piscina dell’Itis “Fermi“, in via Carlo Piaggia, incontro culturale “Socrate e Platone“, organizzato dal Circolo Nuoto Lucca. Gli argomenti principali saranno: “La ricerca della verità in Socrate“, con la dottoressa Armida Pezzini, “Il processo a Socrate“, con Ginevra Casali; “Il buon governo ed il concetto di giustizia in Platone“, con l’avvocato Luca Del Frate; “ L’influenza di Platone sul pensiero cristiano“, con la dottoressa Valentina Cesaretti. L’ingresso è libero.